Abren vacunación contra covid para jóvenes desde 18 años, a la par del rango de 30 y más en Tuxtepec

-Además, reciben a cualquier ciudadano fuera del rango de edad anunciado para esta jornada que no se hayan vacunado en campañas pasadas; que radican en otros estados y el extranjero.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las vacunas contra el covid-19 en Tuxtepec, uno de los municipios con repuntes estrepitosos de contagios en tercera ola, adelantó la vacunación para los jóvenes de 18 años en adelante, emparejando la jornada con la de adultos de 30 a 39 años de edad.



La jornada para los más jóvenes se programó para iniciar el jueves 29 de julio, pero de forma discreta el personal de la brigada “Correcaminos” comenzó a recibir desde el martes 27 a dicho sector.

Fue a partir de este miércoles 28 cuando la noticia de la aceptación para los de 18 a 29 años se hizo pública.



Durante esta jornada de vacunación se mezcló la población más joven o restante, quienes acudieron a la cita a las instalaciones del Tecnológico Nacional de Tuxtepec, como en el CBTIS 107.



Además, se informó que quienes radican en el municipio, pero su dirección en la credencial de elector no corresponde al mismo estado, pueden acudir sin ningún problema a recibir la primera dosis del biológico de la farmacéutica Sinovac.



Cabe resaltar que también ofrece la vacunación a personas del extranjero para que puedan ser candidatas a la inoculación en su primera dosis, para ello deberán acudir y pedir directamente con los responsables un formato único, ya que al no contar con el CURP se les otorga un registro diferente para que puedan vacunarse.



Esta jornada continuará durante este jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de julio en las mismas sedes.

