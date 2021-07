Vinculan a proceso a otros dos presuntos implicados en desaparición de Claudia Uruchurtu

-Suman cinco personas detenidas implicados en el caso

Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó por medio de un comunicado, que obtuvo del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo femenino identificada como N. Y. V. J. o N. Y. V. J. y al masculino R. A. B., alias «El Colas» en seguimiento del caso de desaparición de la ciudadana Claudia Uruchurtu Cruz en marzo de 2021, en Asunción Nochixtlán.

De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, la víctima Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar, ante este caso, la Institución de procuración de justicia inició las labores de investigación con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, trabajos apoyados en todo momento por la federación.

Con estas últimas dos personas detenidas, suman cinco los implicados aprehendidos en el caso de la activista desaparecida en el municipio de Asunción Nochixtlán el pasado 29 de marzo, luego de realizar una protesta contra la edil de extracción morenista, Lizbeth Victoria Huerta.

La presidenta municipal, quien buscaba la reelección en el cargo en las elecciones del 6 de junio pasado, fue detenida el 7 de mayo y ahora se encuentra vinculada a proceso junto con los funcionarios municipales Juan Antonio H. M. y Ricardo M., todos por su probable participación en la desaparición forzada de la activista.

En una de sus conferencias mañaneras, fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó la muerte de Claudia Uruchurtu Cruz de acuerdo a la declaración de un testigo protegido.

Cabe recordar que Claudia Uruchurtu Cruz, denunció malos manejos de los recursos públicos por parte de la autoridad municipal que encabezaba Lizbeth Victoria Huerta, razón por la que presentó varias denuncias ante el órgano fiscalizador.

