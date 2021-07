Tras 540 días de “encierro”, centro eco turístico de Yetla lucha por salir de la crisis

-El cierre por la pandemia ocasionó deterioro en su infraestructura, por lo que se decidió abrir para su recuperación

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Fueron exactamente 540 días los que el centro eco turístico de San Mateo Yetla, en Valle Nacional, permaneció cerrado al público para evitar contagios de Covid-19, pues fue la difícil situación económica la que obligó a sus habitantes a abrir nuevamente sus puertas.

San Mateo Yetla, es uno de los principales destinos de turismo sustentable de la zona chinantla en la Cuenca y su verdoso paisaje, cabañas, comida típica y espacios recreativos, es lo que motiva su concurrencia la cual en muchas ocasiones, era masiva.

Ante ese escenario fue necesario su cierre, el cual, con el paso de más de un año también fue necesario darle fin, pues el mismo espacio comenzó a presentar daños por la falta de uso.

Hoy a más de estos 18 meses de inactividad y a pesar de la llegada de la tercera ola de contagios por covid, Yetla recibe a sus visitantes.

Los encargados de este lugar aseguran que han implementado las medidas sanitarias para darle certeza de higiene y seguridad a los pocos visitantes que llegan, sobre todo locales, quienes pronto supieron que el centro eco turístico ya estaba en servicio al público.

El tesorero y encargado de logística de este lugar, Natanel García, explicó que era ya insostenible el mantenimiento del inmueble sin recursos extras, pues los ingresos de caja se fueron acabando durante todo este tiempo para la limpieza de los diferentes espacios, entre ellos la alberca.

Fue la misma asamblea la que decidió que este centro de esparcimiento, se abriera de nuevo desde el pasado 28 de junio.

También reconoció que gracias a las aportaciones de algunos sectores de la población, como la banda local de músicos y los migrantes que contribuyeron económicamente, para el mantenimiento a las cabañas, a la alberca, el restaurante y las áreas verdes que requerían diario los servicios, permaneciendo impecables a pesar de la falta de turistas.

Pero los recursos eran insuficientes para sostener las condiciones de las cabañas, que ya empezaba a mostrar señales de deterioros por el paso del tiempo, la humedad y el mismo clima, así que decidieron hacer otras actividades como rifas, competencias deportiva internas, para generar recursos e invertirse en el mantenimiento de este espacio.

Mientras tanto, las autoridades auxiliares de Yetla encabezadas por Rufino López Pérez, agente de policía de ese lugar, explicó que se decidió abrir porque era urgente restaurar lo que les ha costado años de sacrificios a sus pobladores, manifestando que la economía no se puede detener más a causa de esta pandemia, por lo que agregó que se debe aprender a vivir así, siempre y cuando se haga de manera responsable.

La iglesia de Yetla, que data del siglo XVIII, y que desde hace varios años también es un atractivo para el turismo, volvió a abrir sus puertas.

Y es que el mismo cierre también generó algunos daños al inmueble histórico.

Aunque la temporada de mayor afluencia de turismo ya pasó, los pobladores esperan que en lo que resta del año por lo menos puedan balancear la economía y así, obtener la inversión requerida para que el Centro ecoturístico de Yetla, no pierda su resplandor y gusto entre la gente.

Comentarios

