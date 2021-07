Retraso de vacunas, ocasiona descontrol entre los asistentes en Valle Nacional

-Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando arribó las dosis a ese municipio, que para ese momento las personas ya se encontraban molestas por este retraso.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Fueron largas, intensas y desgastantes horas las que tuvieron que soportar cientos de personas para poder vacunarse este martes en el municipio de Valle Nacional.

En un principio se les había citado a las 12 del mediodía, sin embargo con tal de ganar un espacio algunas personas de las comunidades, llegaron desde las 4 de la mañana, pues se sabía que esta vacuna seria primero para los de 40 a 49 años además de rezagados que no se habían vacunado anteriormente, sin embargo, llegaron de todas las edades una vez que supieron que ya les correspondía también a los de 18 a 39 años de edad , lo que provocó un descontrol total en este día.

Fue hasta alrededor de las 3 de la tarde, cuando arribó el personal del sector salud con las 9 mil vacunas se la empresa Astra Zeneca que se esperan aplicar en esta jornada de 3 días, sin embargo para esa hora la mayoría de los asistentes ya se encontraban irritados y molestos, por el retraso de las vacunas, además del calor, el hambre y el cansancio, situación que generó por momentos un descontrol, lanzando consignas contra los Servidores de la Nación que nada podían hacer por el retraso de las vacunas.

Fue la oportuna llegada del ejército con las vacunas que calmó los ánimos de las personas, por lo cual se decidieron iniciar inmediatamente con la vacunación para los mas de 1,500 asistentes, y que pudieran ser atendidos para regresar a sus hogares después del trato amargo, de pasar casí todo el día a sol y sombra para contar con la vacuna y protegerse contra el covid-19.

