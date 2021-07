Realizará Cobao inscripciones y reinscripciones en línea del 26 de julio al 13 de agosto

-Será para sus 68 planteles en todo el estado.

Comunicado

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 22 de julio de 2021.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), llevará a cabo del 26 de julio al 13 agosto, las inscripciones y reinscripciones en línea para sus 68 planteles.

Para descargar el Formato de Pago por el concepto de inscripción, las y los estudiantes de nuevo ingreso deberán entrar a la página www.cobao.edu.mx, dar clic en el botón de “Pago de servicios” y seleccionar la opción de “Curso propedéutico, inscripción”.

Las y los estudiantes de nuevo ingreso deberán ingresar al sistema con su Folio (número de ficha). En caso de contar con su certificado de secundaria deberán escanearlo y subirlo al sistema en formato PDF, de lo contrario descargarán en la plataforma el formato de carta compromiso, mismo que una vez firmado deberán subirlo en formato PDF. Los archivos PDF no deberán pesar más de 300 kilobytes (kb).

Es importante señalar que las y los estudiantes de nuevo ingreso para poder realizar el pago de la inscripción, previamente debieron haber pagado el curso propedéutico. El comprobante de inscripción les llegará al correo electrónico que previamente validaron.

Por otra parte, las y los estudiantes que pasarán a tercer y quinto semestre, para reinscribirse deberán entrar a la página www.cobao.edu.mx, dar clic en el botón de “Pago de servicios” y seleccionar la opción de “Alumnos del sistema escolarizado”.

Para realizar la reinscripción tendrán que ingresar con su matrícula, responder la encuesta solicitada y generar su Formato de Pago. Es importante mencionar, que las y los estudiantes que pasarán a tercer y quinto semestre que cuenten con descuento por promedio, automáticamente se verá reflejado en el Formato de Pago.

Las clases iniciarán el día 16 de agosto; para conocer más información el Cobao solicita a la comunidad estudiantil estar pendiente de la página de internet del Cobao, así como de las redes sociales oficiales. Facebook: @comunidadcobao Twitter: @COBAO_GobOax.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario