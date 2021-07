Por falta de consulta, rechaza Congreso terna de aspirantes a la Comisión de Atención a Víctimas

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de julio de 2021.- Por cometer violaciones a la legislación vigente, el Congreso de Oaxaca rechazó la terna emitida por el Poder Ejecutivo, de aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de Violencia en la entidad.

Lo anterior porque la Secretaría General de Gobierno (Segego), no se apegó a lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado Oaxaca, en relación al proceso de selección de la terna de los y las aspirantes para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Oaxaca.

El Artículo 92 de la legislación establece que el Ejecutivo del Estado realizará una consulta previa a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para determinar y emitir la terna de contendientes al Congreso; pero incumplió con este procedimiento.

Este paso es imprescindible, porque se toma como eje rector las necesidades, opiniones y experiencias de las víctimas, los colectivos, expertos y organismos civiles, y así garantizar que este sector vulnerable sea escuchado y sean reconocidos plenamente como sujetos de derechos.

Ante una terna viciada de origen, por haber incumplido este requisito esencial para la constitución del organismo local de atención a víctimas, el Parlamento oaxaqueño decretó improcedente su aprobación, a fin de que sea devuelto al Ejecutivo estatal para efectos de enviar nuevas postulaciones, previa consulta con los sectores anteriormente señalados.

