Pide MULT a Murat que investigue a dirigentes del MULTI

-El dirigente del MULT deslindó a la organización de los señalamientos del MULTI, ni ex candidata del PUP ni edil de San Pablo Etla trabajan para nosotros, afirmó.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Rogelio Pensamiento, se deslindó de los hechos violentos que se registraron en el crucero de Hacienda Blanca, también negó que la ex candidata del PUP Xochitl Vargas y el edil de San Pablo Etla Alfonso Pérez Méndez, hayan sido enviados por ellos para desalojar a los militantes del MULTI que tenían bloqueado ese crucero.

Agregó que el MULT no tiene ninguna necesidad de pedirle a nadie que realice ese tipo de acciones, ya que la organización es respetuosa de los derechos humanos y que busca que se restablezca la paz en la región Triqui, indicó que coinciden en muchos ideas que tienen que ver con la democracia de manera general, incluso dijo que creen en lo que dijo la ex candidata del PUP cuando se deslindó de las acusaciones.

Rogelio Pensamiento mencionó que le han pedido al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, que se inicie una investigación en contra de los dirigentes de Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Macario García Merino y Horacio Santiago García, quienes señaló, son subsidiados por empleados del Gobierno del Estado.

Además dijo que estas dos personas alientan la inestabilidad en la región Triqui, de manera particular en Tierra Blanca, Copala; asimismo le pidió al mandatario oaxaqueño que los ayude a tener una reunión con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para que le informen sobre la situación que prevalece en la zona Triqui y las acciones que realizan los dirigentes del MULTI.

El líder del MULT en Oaxaca afirmó que ellos no tienen ningún problema con los habitantes de la nación Triqui, sino que las diferencias políticas que tienen es con los líderes del MULTI, finalmente dijo que espera que se puedan dar las condiciones para que los desplazados de Tierra Blanca, Copala, puedan retornar de manera segura a sus lugares de origen.

