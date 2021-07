Participa con imágenes, fotos, videos o audios en la Guelaguetza de aprendizajes

-El IEEPO hace una invitación abierta a colaborar con este proyecto educativo que permite conocer, conservar y valorar la riqueza natural y cultural de Oaxaca.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de julio de 2021.- El proyecto educativo Guelaguetza de aprendizajes: Atlas Digital del estado de Oaxaca, fomenta la valoración de la riqueza cultural, étnica, lingüística, histórica, social y natural de la entidad, mediante la creación de recursos didácticos acordes al contexto y a los contenidos curriculares de la educación básica, que pueden ser consultados por maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia, así como sociedad en general.

Para enriquecer su acervo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a través de la Dirección de Tecnologías Educativas, hace una invitación abierta a colaborar, aportando imágenes, fotografías, videos, audios o textos en español o lengua indígena que permitan a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos conocer otras experiencias, costumbres y saberes comunitarios.

En este periodo de receso escolar, las familias pueden destinar parte de su tiempo a seleccionar o elaborar material mediante el cual compartan la multiculturalidad y diversidad de sus regiones.

Este Atlas, contribuye en la valoración de la riqueza cultural, étnica, lingüística, histórica, social y natural del estado, ya que consiste en un repositorio de recursos didácticos multimedia organizados a través de un mapa interactivo, agrupados por asignaturas de educación básica e identificados por categorías, lo que permite conocer la enorme diversidad del estado.

Tiene como propósitos fomentar el reconocimiento de la multiculturalidad, diversidad natural e historia del estado; promover el reconocimiento de los pueblos originarios y el respeto a los derechos humanos; apoyar el logro de los aprendizajes de los campos formativos lenguaje y comunicación, exploración y comprensión del mundo natural y social de educación básica.

Para colaborar, las y los interesados pueden consultar la Guelaguetza de aprendizajes: Atlas digital del estado de Oaxaca en el enlace https://atlas.ieepo.gob.mx/, donde encontrarán los detalles y pasos a seguir en la captura y registro de nuevos contenidos; además de tutoriales dirigidos a estudiantes, docentes, madres, padres de familia y sociedad en general.

De esta forma contribuirán a conocer, conservar y valorar la riqueza natural y cultural del estado de Oaxaca, reconocida a nivel mundial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario