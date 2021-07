Para exigir agua potable, habitantes “toman” el INPI en Tuxtepec

-Fueron habitantes de la colonia La Primavera, quienes ante su protesta dejaron encerrados en las oficinas a los trabajadores de la institución.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Habitantes de la colonia Primavera “tomaron” las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) la mañana de este martes, para exigir que se regularice la energía eléctrica de una obra que ejecutó y que los ha dejado sin agua potable por 10 días.

Los vecinos están cansados de recibir el agua por medio de pipas, por lo que acudieron a la institución para que intervenga en la regularización del contrato de energía eléctrica para la bomba del agua.

Tras quedarse sin luz en la obra, los habitantes acudieron a la Comisión Federal de Electricidad, donde les indicaron que la documentación de esta obra no existía, por lo que acudieron desde hace unos días al INPI sin tener respuesta.

El presidente de colonia, José Manuel Gregorio Celestino, dijo que como solución rápida el ayuntamiento municipal de Tuxtepec les dotó de agua por medio de pipas, pero más las más de 300 familias exigen que se solucione el problema para recibir el vital líquido por red.

Durante su protesta los vecinos cerraron las puertas del lugar, argumentando que no dejarían salir a nadie hasta que tuvieran un resultado positivo a su petición.

El representante de los afectados agregó que ya se estaba entablando una mesa de dialogo de manera virtual las autoridades del INPI de Tuxtepec con encargados de la Ciudad de México para resolver cuanto antes la problemática y posteriormente se pueda agilizar el trámite del suministro eléctrico al cuarto de bombas del sistema que abastece el líquido en esa comunidad.

