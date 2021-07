Asaltan a autoridades municipales de Oaxaca, les roban 800 mil pesos

-El chofer del Presidente de San Pedro Jaltepetongo resultó herido, hasta el momento no hay detenidos

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Alrededor del medio día de este viernes, un grupo de personas desconocidas asaltaron con lujo de violencia a las autoridades del municipio de San Pedro Jaltepetongo, los hechos se registraron en la privada de Gardenias esquina Crisantemo en la colonia Reforma, el monto de lo robado fue de 800 mil pesos.

De acuerdo a las primeras versiones, las autoridades habían retirado dicha cantidad en una sucursal bancaria de la calzada Porfirio Díaz, sujetos desconocidos los siguieron y en la privada de Gardenias esquina con Crisantemo, accionaron sus armas de fuego, logrando herir al chofer del edil, luego del ataque estas personas se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Las autoridades municipales viajaban a bordo de una camioneta Nissan color rojo con placas RX-52-115 del estado de Oaxaca, en ella iban 4 personas incluyendo al edil y al chofer, luego del incidente llegaron al lugar elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acordonaron el área para realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), no ha dado a conocer si se iniciará una carpeta de investigación para dar con los responsables del ataque, quienes de acuerdo a información extraoficial, viajaban a bordo de una motocicleta color negro.

