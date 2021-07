A nueve días de protesta, trabajadores de la JS 01 siguen sin ser atendidos por Márquez Heine

-Piden la destitución del Administrador Emmanuel Santiago Luis, a quien señalan de desempeñar un trabajo deficiente.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se cumplen nueve días de la protesta por parte de trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de los valles centrales, y hasta el momento no han sido atendidos por el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, para dar solución a sus demandas.

En conferencia de prensa dijeron que a pesar de que la dependencia les debe el pago de viáticos desde el año 2020, las áreas de promoción de la salud y de epidemiología, han continuado trabajando, incluso dijeron que han tenido que poner de su dinero para seguir trabajando, sin embargo ya no cuentan con recursos para seguir operando.

Entre las demandas que tienen es que el área de epidemiología es pequeño para la cantidad de personas de dicha área, motivo por el cual no se puede respetar la sana distancia, por ello exigen un lugar más amplio y en mejores condiciones, asimismo señalaron que tienen carencia de material y equipo de cómputo, dijeron que de su dinero también han tenido que comprar insumos como hojas, lapiceros y material de oficina.

Por todo esto los manifestantes piden la destitución del Administrados de la Jurisdicción Sanitaria Emmanuel Santiago Luis, a quien denunciaron que ha desempeñado un trabajo deficiente, además dijeron que se compraron camionetas nuevas y nadie sabe en dónde están, quién las está utilizando ni para qué fin.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario