Suspenden fiestas patronales en Juxtlahuaca por aumento de contagios de Covid

-El ayuntamiento aplicará sanciones a quienes violen esta disposición de las autoridades.

Daniel Avendaño

Santiago Juxtlahuaca.- El ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca tomó la decisión de de suspender las fiestas patronales, que se realizan cada año en honor a Santiago Apóstol ,esto, al no existir las condiciones sanitarias por el incremento de contagios de Covid 19 en este municipio de la Mixteca y que además el estado, haya regesado a color amarrillo en el semaforo epidemiológico.

De igual forma realizó un llamado a la población en general, comités, vecinos, grupos culturales, mayordomos y organizadores sociales a suspender todas las fiestas de julio y agosto, ya que hay un aumento de contagios y el objetivo es garantizar la salud de los pobladores del municipio.

Agregó que las personas que sean sorprendidas realizando o asistiendo a festejos, bailes, jaripeos, eventos deportivos, culturales o demás, se harán acreedores a sanciones económicas y arrestos por incumplir la ley, por lo que el uso de cubrebocas en espacios públicos es obligatorio, también se pide solo realizar actividades de tipo esencial.

El gobierno municipal, solicitó a la población acudir a vacunarse contra la Covid 19 en las fechas marcadas por la Secretaría de Bienestar federal a fin de cuidar la salud y la vida, ya que el pasado lunes 20 de julio cerca de 159 mil dosis comenzaron a distribuirse vía terrestre desde la Base Aérea Militar número 15 de San Juan Bautista La Raya de las cuales 8 mil 947 se destinaron a Santiago Juxtlahuaca, el miércoles se trasladarán a 21 puntos de vacunación para comenzar a aplicarlas el jueves 22 a la población de 40 a 59 años.

