Salen más deudas de los SSO; ahora proveedores del hospital civil, señalan que les deben 9 mdp

-Exigen que se les pague lo que ya le suministraron al hospital civil, desde enero de este año.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Continúan saliendo más deudas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), ahora un grupo de proveedores de productos básicos para alimentos, piden que se les liquiden los 9 millones de pesos que ya le han dado al hospital civil Aurelio Valdivieso en diversos productos de la canasta básica.

César Marino López uno de los proveedores afectados, comentó que son más de 15 personas las que se encuentran en esta situación, a todos ellos les deben desde el mes de enero de este año, estos proveedores surten de productos como frijol, arroz, lácteos, agua, frutas, legumbres y agua al hospital civil Aurelio Valdivieso, con los que preparan los alimentos que dan a los pacientes.

Señaló que por la falta de pago, se les terminaron sus recursos para poder seguir suministrando al nosocomio de estos productos, por ello es que decidieron manifestarse en “Casa Oñate” para exigir a los Servicios de Salud de Oaxaca que se les liquide el adeudo para que puedan surtirse y así seguir suministrando de estos productos al nosocomio.

Una comisión entró a dialogar con personal de los SSO, sin embargo comentó que en caso de no tener una respuesta favorable a su petición, acudirán a la Ciudad de México para pedir al Gobierno Federal que atienda y solucione este problema, por esta situación responsabilizan al SubDirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Alejandro Navarrete.

Es importante mencionar que desde hace 13 días arrendatarios de los SSO han denunciado que desde enero de 2021 no les han pagado la renta de inmuebles que ocupa la dependencia, ellos mantienen tomadas las oficinas de la Dirección de Planeación y Desarrollo.

