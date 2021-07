Respalda Bolaños Cacho y Pepe Stefan, proyecto de Marcelo Santos en Valle Nacional

-Pese a la intención de impugnación de este triunfo, señaló el Senador que es Marcelo Santos el presidente electo porque la gente así lo decidió.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Sin duda Marcelo Santos sigue dando de que hablar en Valle Nacional y es que desde el resultado favorable obtenido en las pasadas elecciones, no se le había visto de manera pública como en esta ocasión, en que se reunió con autoridades de todo el municipio para dar a conocer los pormenores en beneficio de este pueblo chinanteco en los próximos meses.

Sin embargo, “el amigo de todos” como asi se le conoce, no llego solo, sino que vino acompañado del presidente de su partido y ahora Diputado Federal Electo Pepe Estefan y del Senador de la República Raúl Bolaños Cacho Cue, quienes aseguran respaldar este proyecto, pese a la situacion de impugnación y que dijo buscan revertir el triunfo del Verde, sin embargo agregó el Senador que Marcelo Santos es y será el legítimo presidente de este municipio porque así la gente decidió.

Así también Pepe Stefan, elogió el trabajo del candidato ganador en este municipio al contar con la experiencia en el ámbito político, por lo que dijo que fue sin duda, la mejor elección que el partido Verde decidió para que los representará debido a la humildad que lo caracteriza ante su gente.

Agradeciendo el respaldo de la cúpula del Partido Verde y atendiendo las peticiones de las autoridades auxiliares, que aprovecharon este momento para hacer peticiones para sus comunidades con respecto a infraestructuras en caminos y carreteras, rescate de la lengua materna y más apoyo al campo, sobre todo en la producción de café, Santos Meneses señaló que los funcionarios Públicos ya tienen conocimiento de todas esas necesidades y explicó, que dará acompañamiento junto con los auxiliares para que pronto puedan tener resultados a sus peticiones.

De esta manera esperan que el edil emanado del Partido Verde tome protesta el próximo primero de enero, para empezar a trabajar coordinados en favor de Valle Nacional y sus comunidades.

