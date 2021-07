Piden comerciantes oaxaqueños discapacitados, que les dejen vender sus productos; pagamos al ayuntamiento afirman

-Dijeron estar a favor del operativo, ya que el andador turístico parecía un tianguis o mercado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de vendedores ambulantes con discapacidad marcharon del ex convento de Santo Domingo al zócalo capitalino y de ahí al palacio municipal, para manifestar que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, no está cumpliendo con los acuerdos pactados con este sector.

Al igual que otros comerciantes informales, mostraron la orden de pago y el tarjetón que les dio el ayuntamiento capitalino, con el cual pueden comercializar sus productos en la vía pública, sin embargo el representante de los comerciantes con discapacidad, mencionó que ahora les dicen que dicho tarjetón no es un permiso, sino que se trata de un “tarjetón de tolerancia”.

Señalaron que ellos pagaron al gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín la cantidad de mil 400 pesos por un permiso para poder vender sus productos en la vía pública, sin embargo ahora que se puso en marcha el operativo de la policía municipal, el tarjetón que les dio ayuntamiento no es válido.

Asimismo dieron a conocer que ellos no se quedan fijos en un solo lugar, sino que andan caminando en la vía pública para vender sus productos, mientras que hay varios comerciantes que instalaban sus puestos sobre el andador turístico, lo que le da un mal aspecto a este sitio que está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad.

Aclararon que no están en contra del operativo, ya que el andador turístico parecía más un tianguis o mercado, sin embargo precisaron que se respeten sus derechos ya que pagaron al municipio para poder comercializar sus productos en la vía pública.

