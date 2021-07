Panteón de Rodeo Arroyo Pepesca es aprobado por ayuntamiento municipal de Tuxtepec

-El primer proyecto aprobado para que cada comunidad, tenga su campo santo. Aún hay dos peticiones pendientes.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Autoridades auxiliares de la comunidad Rodeo Arroyo Pepesca, concluyeron los tramites y requisitos para la creación de su propio mausoleo, el cual ahora entrará en el proceso de construcción y la adaptación de espacios tanto peatonales como vehiculares, para que muy pronto pueda estar ya en servicio.

José Humberto Villamil, regidor de servicios básicos municipales declaró en entrevista, que este trámite se inició a principios de este año, durante el cual se ha trabajado bajo los dictámenes de salud y las recomendaciones de la jurisdicción sanitaria, así como de la participación de desarrollo urbano municipal en los cambios de uso de suelo, donación y adquisición y que mediante sesión de cabildo, finalmente fue aprobado.

Villamil informó que también se encuentran pendientes dos proyectos más para la construcción de panteones, uno en la comunidad del Porvenir el cual aún no cumple con todos los requisitos necesarios para iniciar la construcción, debido a que se tuvo inconvenientes con la donación del terreno destinado para el campo santo.

El otro proyecto para la construcción de su propio cementerio es en Pueblo Nuevo Ojo de Agua, el cual ya se están trabajando dictámenes de medio ambiente y salud, pero aún faltan requisitos por cumplir para que el pleno del cabildo apruebe este mausoleo, declaró el regidor Humberto Villamil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario