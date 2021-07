Otra vez cerrarán panteones de Tuxtepec ante incremento de casos Covid

-A pesar de que ya se permitía el acceso de más personas durante la inhumación de un familiar, el semáforo epidemiológico marca la pauta para limitar el acceso y evitar contagios.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante el creciente número de casos de covid-19, los panteones municipales de Tuxtepec, “Nuevo Despertar” y “El Jardín de los Sueños”, permanecerán con las mismas restricciones que al inicio de la pandemia.

Las medidas por aplicar impedirán que familiares entren a las inhumaciones, así como también en los velatorios, con la finalidad de evitar la propagación del virus, señaló el regidor de Servicios Básicos Municipales José Humberto Villamil Azamar.

En entrevista, comentó que a pesar de que ya se había tenido flexibilidad al permitir el acceso a un mayor número de familiares durante un sepelio, se reducirán nuevamente y así mismo se mantendrán bajo vigilancia los principales panteones, para que se respeten los protocolos de salud.

Villamil Azamar dijo que estas medidas aplicarán también para el ejido de San Bartolo y Loma Alta, donde cuentan con su propio mausoleo, por lo que se hará el exhorto a las autoridades auxiliares de cada una de las colonias para mantener y reducir el número de contagios.

