Dan 44 años de prisión a dos masculinos, que intentaron privar de la vida a una mujer en la Mixteca

-Ambos imputados fueron detenidos en flagrancia.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalia General del Etado de Oaxaca informo mediante un comunicado que obtuvieron la sentencia condenatoria de 44 de prisión contra dos personas del sexo masculino los cuales son hermanos identificados como J. A. A. M. y G. D. M esponsables del delito de feminicidio en grado de tentativa, erm contra de la mujer identificada como 5. T.P.S., cometido en agosto de 2020.

De acuerdo con la carpeta de Investigación 24976/FMIX/TLAXIACO/2020, el 15 de agosto de 2020, aproximadamente a las 10:30 horas, los imputados agredieron de manera verbal y fisica a la victima, cuando se encontraban en el interior de un domicilio ubicado en inmediaciones del Barrio San Diego de Tlaxiaco, ocasionándole mütiples lesiones que pusieron en riesgo su vida.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra J. A. A. M y G. D. M, Imponiéndoles la pena de 44 años y 5 meses de prisión y ordenando el pago de más de 78 mil pesos por concepto de reparación del daño.

FOTO: Ilustrativa

