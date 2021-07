Con claro destape por la gubernatura, Raúl Bolaños Cacho visita la Cuenca del Papaloapan

-Toco el turno a Valle Nacional, donde aseguró que el edil electo tendrá todo el respaldo desde el Senado de la República.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Primero fue Salomón Jara Cruz y ahora Raúl Bolaños Cacho Cue, dos de los 3 Senadores que suenan como posibles aspirantes a la Gubernatura de Oaxaca y que sea pasean por esta región buscando algún cobijo o tocando la sensibilidad de los cuenqueños, para ser aceptados.

Y es que sin nada que aportar hasta este momento, durante los más de 4 años que han representado a los Oaxaqueños en la Cámara de Senadores, estos personajes, ya se están preparando desde sus trincheras para buscar aparecer en la boleta del próximo proceso electoral, teniendo un solo objetivo en la mira, buscar la silla que dejará vacante Alejandro Murat en el 2022.

Ahora tocó el turno al Senador del Verde Ecologista, quien decidió visitar Valle Nacional, donde al igual que en otros eventos, su amigo y socio del partido Verde Pepe Stefan Gillesen hace su destape oficial como en cada reunión que tienen, para que de esta manera puedan palpar, sentir y medir la fuerza que pudiera traer consigo entre la militancia y simpatizantes y ver si cuenta con la fuerza necesaria, para medirse con los otros 2 Senadores, siendo que el verde Ecologista y Morena todavía tienen acuerdos para ir juntos en las próximas elecciones.

Hoy asegura que desde la Cámara de Senadores el presidente municipal electo Marcelo Santos tendrá todo el apoyo, buscando así ser aceptado en el gusto de la gente, para poder impulsarse y levantar la mano el día en que el partido o la posible alianza con Morena así lo decida.

Hoy Valle Nacional es del partido Verde y por ende el Legislador buscará hacer de esta plaza su bastión político, al igual que en los otros 7 municipios donde contará con presidentes municipales que salieron de este partido, algo que ve favorable para su proyecto personal y político.

De esta manera la Cuenca del Papaloapan, se estaría preparando para la próxima pasarela de políticos que en forma de vaivén estarían visitando los municipios de esta región, para dar a conocer sus proyectos políticos con miras al 2022 donde Oaxaca, elegirá a un nuevo Gobernador.

