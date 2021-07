Avanza proceso para consulta popular en el distrito 01, con cabecera en Tuxtepec

-Llegaron 280, 679 boletas para el Distrito 01.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 con cabecera en Tuxtepec, Demetrio Cabrera dio a conocer que avanza el proceso de la consulta popular, y prueba de esto es que llegaron al distrito 280, 679 boletas para las 176 mesas receptoras en los municipios de este distrito federal.

Del total de boletas, 32, 479 se entregarán al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, 5, 268 para Ayotzintepec; en Cosolapa se destinarán 10, 064, 29, 492 para Loma Bonita; para San José Chiltepec se destinarán 8, 597; 116, 192 para Tuxtepec. Además de 17, 679 para Valle Nacional, otras 16, 034 para Ojitlán.

En el municipio de Soyaltepec entregarán 27, 889 boletas, 7, 415 para Jacatepec y para Jocotepec 9, 570.

Agregó el vocal que la instalación de mesas receptoras de casillas será a las 7 y media y a partir de las 8 de la mañana empiece la votación, cerrando a las 6 de la tarde, y así posterior al cierre se trasladen las boletas al consejo distrital para contar los votos.

Destacó que la única pregunta que viene en la boleta es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”; por lo tanto solo se responderá sí o no.

