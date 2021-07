Anuncian el Reciclón Tuxtepec; recopilarán aparatos electrónicos

-La campaña ya inició y terminará el próximo 7 de agosto.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes el Director de Medio Ambiente Saúl Alatorre dio a conocer que a partir de este 20 de julio y hasta el próximo 7 de agosto, llevarán a cabo el Reciclón que consiste en darle el fin adecuado a los aparatos electrónicos.

Explicó que la finalidad es evitar que el medio ambiente se siga contaminando con estos aparatos que cuando dejan de funcionar, no se sabe qué hacer con ellos, por lo tanto una vez que los recopilen van a ser enviados a un lugar que no provoque contaminación, esto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO).

Explicó que quien tenga en sus hogares, empresas o escuelas aparatos de este tipo tendrán que registrase primero en la dirección de medio ambiente en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, posteriormente presentar una solicitud informando un aproximado de a cantidad que quieren entregar y posteriormente se les asignará una hora y lugar de la entrega.

Quienes cuenten con una cantidad menor a los 25 kilos, pueden presentarse el día 6 y 7 sin registro en el módulo que se establecerá en la explanada del Parque Juárez.

Lo que se recibirá serán equipos de cómputo como CD´s CPU´s, monitores, impresoras, cables de todo tipo, lectores de huella, máquinas de escribir, teclados, hornos de microondas, ventiladores, refrigeradores, radios, stereos, planchas, licuadoras, así como antenas, radiolocalizadores, teléfonos, micrófonos y otros más relacionados al equipo de cómputo, eléctrico – electrónico y telecomunicaciones.

