Tomarán medidas drásticas en el comercio de Tuxtepec, cabildo decidirá si cierran negocios

-El cabildo Tuxtepecano sesionará y decidirá que medidas tomar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Regidor de comercio de Tuxtepec, Alberto Reyes Conti, dio a conocer que tras el aumento de casos de covid en el Municipio de Tuxtepec, tomarán medianas drásticas en el comercio local.

Aunque aseguró que él se opone al cierre del comercio como el año pasado, plantea proponer que sí haya un acceso restringido en los comercios, además de que sigan con todas la medidas que ya han implementado, pero sobre todo que haya operativos en bares y cantinas, como el que hicieron el pasado sábado.

Así mismo, aseguró que los operativos en el comercio local establecido son constantes, y así va a seguir

Dijo que desde el pasado sábado ya tocaron este tema con el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, sin embargo en las próximas horas, podrían sesionar para que el cabildo determine que acciones van a emprender y con esto controlar los casos de covid-19.

Hace un año, cuando la pandemia estaba afectando en gran medida a los Tuxtepecanos, el cabildo optó por el cierre de calles y avenidas, así como el cierre del comercio local no indispensable, lo que provocó la molestia y el cierre definitivo de muchos negocios, ahora estas medidas podrían retomarse, en caso de que el cabildo Tuxtepecano, así lo decida.

