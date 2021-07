Reitera Obispo de Tuxtepec, llamado a seguir cuidándose

-Pide a la población hacer una pausa en su vida social

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez llamó a los ciudadanos a seguir cuidándonos, ante el aumento de los casos de covid y las diversas variantes del virus.

Pidió retomar el camino del interés por amar la vida, y seguir luchando para que pronto se tenga una vida más normal, mientras eso ocurre no hay que hacer a un lado las medidas de sanidad, además de que reiteró que la campaña de vacunación no ha logrado a llegar a todos, por lo que pidió paciencia.

Además, sí hizo un llamado a que la ciudadanía haga una pausa a su vida social, ya que aunque hay necesidad de divertirse “no está de más que nosotros nos detengamos un poco, pensando en el bien de los demás”, puntualizó, también pidió a las autoridades vigilar que haya un control en los centros recreativos.

Dijo estar preocupado por las variantes que hay y que están afectando a los niños y a los jóvenes por lo que llamó a cuidar mucho este sector

El Obispo, dijo que como Diócesis están en un 30 y 40% de ocupación, y que siguen con todas las medidas, y las cuales no van a bajar, para evitar que haya contagios al interior de la diócesis y de los fieles que acuden a las misas.

Hasta el corte de este domingo los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportó en la región de la Cuenca del Papaloapan 3, 116 casos confirmados, así como 71 vasos activos y 3 55 defunciones; a nivel estatal son ya 51, 250 casos.

