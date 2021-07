Oswaldo García Jarquín, entre los ediles peor evaluados del país

-Registró una aprobación del 27.1 por ciento en una encuesta realizada por Mitofsky



Jorge Acevedo



Oaxaca.- Oaxaca.- El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, salió como uno de los peores presidentes municipales calificados en la reciente encuesta que realizó la consultora Mitofsky, García Jarquín apenas obtuvo el 27.1 por ciento de aprobación de los encuestados.



De acuerdo a la encuesta, el edil de la capital oaxaqueña se ubicó en el lugar 93 de 100 presidentes municipales encuestados, el 72.5 por ciento de los encuestados reprobó su gestión como autoridad municipal, el 27.1 por ciento dijo que su gestión ha sido buena y el 0.4 por ciento respondió que no sabía o no quiso responder.



La encuestadora informó que esta consulta se hizo una vez que concluyó el proceso electoral, ya que varios alcaldes o alcaldesas habían pedido licencia para reelegirse o competir por otro cargo y volvieron a retomar sus funciones, por lo tanto, en algunos casos la evaluación corresponde el alcalde interino, la cual no aplicó para García Jarquín, pues él no fue candidato a ningún cargo.



Las preguntas se hicieron a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet, en su nota metodológica, Mitofsky menciona que los resultados no son “frecuencias simples” sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (población por entidad, sexo, edad y escolaridad), obtenidas del último censo público.

