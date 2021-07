Noé Ramírez se alista como concejal en la próxima administración de Irineo Molina

-“Probablemente estaremos ahí presentes”, respondió

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez ya se alista para estar presente en la próxima administración que encabezará Irineo Molina Espinoza, “probablemente estaremos ahí presentes”, respondió en una entrevista colectiva.

Al estar rodeado de morenistas y cuestionarle sí estará presente en la siguiente administración, dijo “estamos tomando ese tema, estamos evaluando, estamos viendo de la mejor manera, probablemente esteremos ahí presentes para poder nosotros representar a ese grupo de personas que confiaron en su servidor”, respondió.

Las declaraciones de Ramírez Chávez fueron previas a la segunda entrega de escrituras que se realizó este lunes, en donde se beneficiaron alrededor de 150 familias de 7 asentamientos, y que suman unas 200 de 9 colonias que se han beneficiado en los últimos meses.

La entrega de estas escrituras son parte del “Programa de Municipal de Apoyo para la regularización de la tierra”, y que surge con la idea de que los ciudadanos tengan certeza jurídica del lugar donde viven, y que por años a pesar de estar tocando puertas, no lo habían logrado además de que se ahorran alrededor de 8 mil pesos.

Además habrá una tercer entrega más, en donde no solo habrá colonias beneficiadas, si no también algunas comunidades que ya iniciaron este proceso.

