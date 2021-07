Marcha MULTI en Oaxaca para exigir mesa de diálogo y firmar acuerdo de paz

-Piden el retorno seguro de los desplazados, justicia, seguridad y libertad a sus presos políticos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), marchó del mercado zonal de Santa Rosa al zócalo capitalino, su principal exigencia es la instalación de una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, para genera acuerdos que lleven a la pacificación de la zona triqui.



La movilización que llevaron a cabo también se hizo en otras ciudades del país, incluida la Ciudad de México, también marcharon en Hermosillo, Sonora, San Quintín, Baja California y la ciudad norteamericana de Seattle, la exigencia es la misma, el retorno seguro de los desplazados, justicia, seguridad y libertad a sus presos políticos.



Y es que integrantes del MULTI han apoyado a los desplazados de Tierra Blanca Copala, quienes tuvieron que dejar sus propiedades por el temor de perder la vida, luego del ataque armado del que fueron objeto hace aproximadamente 6 meses, incluso en otros momentos han realizado bloqueos en diversos puntos de la capital oaxaqueña.



Es importante mencionar que a pesar de que el SubSecretario de Gobernación Alejandro Encinas ha tenido reuniones con las organizaciones con presencia en la zona, no se ha logrado firmar un acuerdo de paz que permita poner fin a un conflicto que tiene más de una década.

