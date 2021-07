¡La Guelaguetza vive en nuestras almas, corazones y mente!, y se comparte al mundo con salud y vida

-La emisión matutina del primer Lunes del Cerro llegó a miles de hogares de México y el mundo a través de la transmisión Guelaguetza Digital 2021

-En un mensaje, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que esta fiesta es el resultado de la alegría que define a las y los oaxaqueños aún en tiempos difíciles, e invitó a turistas y locales a disfrutar de Oaxaca respetando los protocolos sanitarios

-En un hecho nunca antes registrado, desde las comunidades oaxaqueñas, se ofrendó la riqueza cultural de la entidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de julio de 2021.- La alegría, música, danza, folclor y amor por la vida, hermanada entre los pueblos de las ocho regiones de Oaxaca, se presentó en la Guelaguetza Digital 2021 y se compartió a todo el mundo; en este primer Lunes del Cerro, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños vibró en los corazones de los más de 11 mil espectadores que disfrutaron de la primera emisión de este encuentro racial.

Para cuidar la salud y vida la población por la contingencia sanitaria, se llevó a cabo la transmisión virtual de esta celebración étnica, la más importante de Latinoamérica, llegando a los hogares y mostrando no solo los bailes, cantos, danza, tradición, cultura y esencia de las diferentes regiones de la entidad, sino también de los lugares de las propias comunidades oaxaqueñas, como un hecho nunca antes registrado.

A través de la señal radiofónica, televisiva y digital de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), así como en las páginas oficiales de la Guelaguetza Oficial y de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), con transmisión a nivel nacional y mundial, se apreciaron las presentaciones de cada una de la delegaciones participantes a esta primera emisión, la cual abrió con la interpretación del “Dios nunca muere”.

Con los acordes de la Banda de Música de la Octava Región Militar, se presentaron las representantes de la Diosa Cénteot de las diferentes regiones de la entidad, como Dora Rodríguez de Pinotepa Nacional, quien participó en 1969; Madalena Juárez García de Huautla de Jiménez en 1996 y Lilia López Hernández de Loma Bonita, quien fue electa en 2019.

En la Rotonda de las Azucenas, con el auditorio Guelaguetza vacío, debido al cuidado de la salud y vida de las y los asistentes por la pandemia del COVID-19, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que Oaxaca está de fiesta y comparte con orgullo la Guelaguetza Digital, que muestra la grandeza de las costumbres y tradiciones con el mundo, adaptándonos a las exigencias de la situación actual.

“La Guelaguetza vive en nuestra alma, corazón y mente. Es el resultado de toda esa alegría que define a las y los oaxaqueños en sus tradiciones y cultura que se expresa en su gastronomía, música y arte, las cuales se ha construido a lo largo de la historia”.

Si hay nostalgia, dijo el Mandatario Estatal, sin embargo, la Guelaguetza, que es ofrenda, brinda como mejor regalo que podemos dar las y los oaxaqueños al mundo, la salud y la vida ante la pandemia que se enfrenta, la cual se ha hecho con la frente en alto y resiliencia.

Señaló que se puede disfrutar de Oaxaca; de sus calles, espacios turísticos, playas, comida, artesanías y cultura. “Siempre cuidándose con el cubrebocas, manteniendo el distanciamiento social y las medidas sanitarias, además que en la entidad se avanza con la vacunación a la población”, explicó.

Destacó que se ha hecho uso de la tecnología; la música, danza y alegría de la entidad han incursionado en los medios digitales y las redes sociales para vincular y compartir la Guelaguetza con el resto del mundo. “Celebramos la vida de manera segura”, destacó.

Desde las comunidades oaxaqueñas, la ofrenda de la riqueza cultural

En este primer Lunes del Cerro, en la su edición matutina, desde sus comunidades de origen las delegaciones de las ocho regiones de la entidad brindaron su ofrenda al mundo entero. La delegación de las Chinas Oaxaqueñas de Casilda, de los Valles Centrales, abrieron esta presentación con su alegría, folclor y tradición que les caracteriza con el “Jarabe del Valle”, teniendo como escenario la Plaza de la Danza y luciendo sus singulares canastas de flores y marmotas.

Así también se presentó la delegación de Huautla de Jiménez, de la región de la Cañada con sus sones mazatecos; la “Danza de los Rubios” de Santiago Juxtlahuaca, de la región de la Mixteca; Santa María Tlahuitoltepec, de la Sierra Norte, con sones y jarabes mixes; Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la Sierra Sur con “Fandango Miahuateco”.

En esta presentación la delegación de Teotitlán del Valle, ejecutó la “Danza de la Pluma”; Huajuapan de León, de la región de la Mixteca, interpretó el “Jarabe Mixteco”; la delegación de San Pedro Pochutla, de la Costa, con “Boda Pochutleca”.

En tanto, Santo Domingo Tehuantepec, del Istmo ofreció “Festividades de Tehuantepec”; San Juan Bautista Tuxtepec, de la región de la Cuenca del Papaloapan con “Flor de Piña” y la delegación de Putla Villa de Guerrero, de la Sierra Sur, con sones y chilenas de Putla, calenda y su Carnaval.

Del 12 al 26 de julio, el Gobierno del Estado, a través de Cortv, Seculta y Sectur Oaxaca prepararon la programación “El Camino a la Guelaguetza”, en donde se presentan 46 actividades artísticas y culturales que expresan la identidad del pueblo oaxaqueño y que buscan celebrar y difundir la riqueza y diversidad de las ocho regiones de la entidad, mismas que son transmitidas por las páginas oficiales de estas instancias.

