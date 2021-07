Habitantes de San Miguel Peras exigen pavimentación de camino a San Antonio Huitepec

-Piden la intervención de las autoridades, ya que desde principios de año denunciaron el problema y no los han atendido.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de San Miguel Peras, se manifestaron este lunes en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para exigir la pavimentación del camino que comunica con la comunidad de San Antonio Huitepec, ya que señalan esta es la vía más corta para comunicar a ambas poblaciones.

Representantes de cuatro agencias dijeron en conferencia de prensa que las autoridades de Huitepec se oponen a que la pavimentación del camino pase por su comunidad, aún cuando es la vía más rápida, ya que son 15 kilómetros de distancia, mientras que la vía alterna que pretenden pavimentar tiene una longitud de más de 30 kilómetros.

Denunciaron que las autoridades federales y estatales no le han dado respuesta a su petición que tiene varios meses que la presentaron, por ello piden que los funcionarios tomen en cuenta esta demanda, pues desconocen los motivos por los cuales las autoridades de Huitepec se niegan a que la pavimentación pase por su municipio.

De acuerdo al programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales 2021, el proyecto contempla la pavimentación de Santa Inés del monte a San Miguel Peras del Km- 0+000 al Km. 23+200, en dónde se invertirán 28.81 millones de pesos para la pavimentación de 6.7 kilómetros, sin embargo por este problema el avance físico y financiero es del 0 por ciento.

