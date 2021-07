En conquista política, Salomón Jara con Noé Ramírez; en evento municipal

– Es un invitado de honor, dijo el Presidente Municipal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la entrega de escrituras a familias de Tuxtepec, sorprendió la presencia del Senador de MORENA Salomón Jara Cruz, quien busca ser candidato de este partido político a la Gubernatura de Oaxaca y lo que deja entrever alguna relación política con el presidente municipal Noé Ramírez Chávez.

Al llegar, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez agradeció la presencia del Senador a quien llamó invitado de Honor, “se encuentra con nosotros nuestro amigo el Senador Salomón Jara, quien viene a dar relevancia a esta entrega de escrituras, sea bienvenido a su casa”, le dijo.

El senador se hizo acompañar de la diputada Local Laura Estrada Mauro, así como del ex candidato a la diputación local por el distrito 03 Francisco Niño, y la presencia del representante federal, deja entre ver que como va a jugar políticamente el presidente Municipal Noé Ramírez Chávez lo que resta de su gobierno y probablemente cuando sea regidor en la próxima administración.

Jara Cruz, ha estado buscando alianzas y apoyos de muchos grupos una vez que terminó el proceso electoral, pues la carrera por la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca ya está en marcha y todo indica que ya se alió con el edil de Tuxtepec, para trabajar juntos.

Desde este domingo, el morenista arribó a Tuxtepec, para participar en la marcha para promover el juicio político contra los ex presidentes de la república, y este lunes sorprendió su presencia en el evento municipal.

