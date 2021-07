Continúan problemas en los SSO, ahora en la Jurisdicción Sanitaria 1 de Valles Centrales

-Denuncian que les adeudan viáticos y gasolina desde el 2020 y la falta de equipo de protección para el personal



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 01 de los Valles Centrales, se manifestaron con la toma de estas oficinas, para exigir a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que se realicen los pagos pendientes del ejercicio 2020, entre los que se encuentran viáticos y combustibles principalmente.



En una de las lonas que colocaron se leía: “Gasolina de los programas nunca tiene, pero para cargar camioneta de 8 cilindro diario y para uso personal si hay, soy el administrador Manuel Santiago Luis y me puedo dar el lujo de andar y llevar la camioneta de jefatura hasta la puerta de mi casa”.



En otra lona pusieron los puntos que exigen y son el pago del ejercicio 2020 de viáticos y combustible, el otorgamiento de CONCEPTO 30 a personal que realiza funciones, espacio digno de trabajo para el personal de las diversas áreas, personal de apoyo de toma de muestras Covid, solución al problema de 2 vehículos oficiales retenidos en talleres mecánicos por falta de pago.



Dotación suficiente de material de oficina por parte de la administración jurisdiccional, equipo de protección personal para las actividades de campo que se realizan en municipios y un trato de respeto hacia todos los compañeros por parte del administrador en turno de la jurisdicción 01.



Esta manifestación se da luego de la que realizó el personal sindicalizado del hospital civil Aurelio Valdivieso, quienes también piden que abasto de material, insumos y medicamentos, además otro problema que tienen los Servicios de Salud de Oaxaca, es la falta de pago a las personas que les rentan los inmuebles.

