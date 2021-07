Ambientalistas de Oaxaca, impedirán privatización del monumento a la madre

-En una manifestación que hicieron, afirmaron que no permitirán que se realice proyecto que contempla cerrar ese lugar.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con cartulinas en las que rechazan la privatización del parque y del monumento a la madre, ambientalistas y representantes de Comités de Vida Vecinal (COMVIVES) de la agencia de Santa Rosa, se manifestaron este lunes en el atrio del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, para dar a conocer su postura sobre dicho proyecto.

El artista plástico Marcoa Vázquez, comentó en conferencia de prensa que tienen información de que en ese lugar se pretenden construir oficinas y un estacionamiento, lo cual calificaron como un atentado al medio ambiente, aunque aclaró que no se oponen al desarrollo de la ciudad, siempre y cuando no se afecte al medio ambiente.

El Presidente de la Colonia Santa María, comentó que de ninguna manera se debe permitir que el patrimonio pase a formar parte de particulares, por ello reiteró que están en desacuerdo en lo que el Gobierno del Estado pretende hacer con ese lugar que consideran emblemático de la capital oaxaqueña.

Es importante mencionar que el parque del monumento a la madre no ha recibido mantenimiento por parte de las autoridades municipales y estatales, es por ello que este fin de semana un grupo de ambientalistas y habitantes de la zona realizaron un tequio en ese lugar que tiene una superficie de 6 mil metros cuadrados y alrededor de 350 árboles.

