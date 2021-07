Una vez más asegura Presidente de Tuxtepec, analizarán medidas a ejercer por aumento de covid

-Las medidas que se tomen las van a dar a conocer en su momento a la población.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Una vez más el presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, dio a conocer que analizarán las medidas a seguir ante los casos de covid, y sobre todo luego de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaran que hay casos de la variante Delta en la región.

Para esto, dijo que debe de haber coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y conocer la situación de los casos, y una vez que tengan toda la información la van a dar a conocer a los ciudadanos

Aseguró que como ayuntamiento tendrán que hacer lo necesario para evitar que más casos de covid-19 vayan incrementando.

Reiteró que ya hubo una reunión con personal de la Jurisdicción Sanitaria, a principios de la semana pasada pero seguirán reuniéndose para que le actualice el panorama de los casos.

Y es que este sábado el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que pedirá al Consejo de Salubridad Federal que Oaxaca, regrese al color amarillo de este semáforo epidemiológico, ante el aumento de casos, principalmente en Istmo y la Costa, aunado a que se informó que en el estado circulan 3 variantes del virus SARS-Cov-2

