Sí, al juicio de ex presidentes, grita MORENA en marcha en Tuxtepec

-La marcha la encabezó Salomón Jara y autoridades electas de la Cuenca.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la consulta popular, este domingo en el municipio de Tuxtepec, morenitas marcharon para que haya un sí al juicio a los ex presidentes de la República, por lo tanto llamaron a los ciudadanos a votar el próximo 1 de agosto.

La marcha era encabezada por autoridades municipales electas, así como de la Diputada Local Laura Estrada Mauro y del Senador Salomón Jara, éste último invitó a sumarse a esta consulta y salir a votar el próximo 1 de agosto, para que se pueda hacer justicia a las posibles víctimas de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto.

Al cuestionársele al Senador, de que se quiere colgar de esta consulta popular para promoverse rumbo al proceso que está en puerta se limitó a responder “yo respeto las opiniones, no las comparto, nosotros seguimos luchando”.

La caminata en donde se concentraron habitantes de municipios vecinos, como Ojitlán, Usila, Jalapa de Díaz, Ayotzintepec, Loma Bonita, Temascal, Cosolapa, entre otros más, con la finalidad de promover esta consulta, sin embargo o hicieron a pesar de que el estado regresó a color amarillo de este semáforo epidemiológico y con el aumento de casos en la región y en el estado.

La consulta será el 1 de agosto y se requiere que voten 37 millones de habitantes como lo solicita el órgano electoral, y los ciudadanos deberán votar por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO” cuando estén en contra, respecto de la pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario