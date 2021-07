Muere atropellado habitante de Valle Nacional, en Monterrey Nuevo León

-Era licenciado en derecho y había emigrado para buscar trabajo en otro estado.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales, se dio a conocer que el joven Rodolfo Bonifacio Rodríguez, con domicilio en la colonia Playa Bruja de San Juan Bautista Valle Nacional, murió atropellado en Monterrey.

Un medio local de Monterrey informó que el joven oaxaqueño, bajó de una unidad de motor y al cruzar una carretera, murió atropellado por un vehículo que circulaba sobre la carretera Miguel Alemán y el cruce de Agua Fría-Zuazua.

Tras el hecho, en redes sociales empezaron a solicitar el apoyo para encontrar a sus familiares, quienes ya fueron informados.

Rodolfo Bonifacio Rodríguez, era licenciado en Derecho, hace 2 años aproximadamente egresó y decidió emigrar debido a que en su municipio no había oportunidades de trabajo.

En estos momentos la familia, está haciendo todos los trámites necesarios para traer el cuerpo del joven y así darle cristiana sepultura.

