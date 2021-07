Conoce los síntomas de Delta, una de las variantes que ya circula en Tuxtepec

-Es considerada como una variante de preocupación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que en el estado ya circulan 13 variantes del virus SARS-Cov-2, y entre éstas, la Delta que es considerada como una variante de preocupación circula en la región de la Cuenca del Papaloapan, específicamente en Tuxtepec.

En el comunicado, emitido este sábado, la dependencia mencionó que a la fecha se contabilizan 13 variantes de la COVID-19, presentes en las seis Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, de éstas la B.1.617.2 (Delta) circula en San Juan Bautista Tuxtepec, y en la región Cuenca del Papaloapan, en también se encuentra la P.4, así como la B.1.1.519 y la B.1.1.7. (Alfa), que suman 4 variantes, tan solo en la región.

Sin embargo una de las variantes que circula y que es considerada como de preocupación, es la Delta que se registró por primera vez en India, donde es totalmente preponderante. Y los signos de esta nueva variante son, dolor de cabeza, de garganta, así como secreciones nasales, fiebre y tos.

Es considerada una variante de preocupación, ya que cumple con los tres criterios de evaluación entregados por la OMS, que son el aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de Covid-19; aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, así como la disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y terapéuticas disponibles.

Este comunicado de los SSO, se da a conocer horas más tarde de que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, pidiera al gobierno federal, que regrese al estado de Oaxaca al color amarillo de este semáforo epidemiológico, debido a que los casos de covid especialmente en las regiones del Istmo y la Costa han aumentado.

