Cientos de oaxaqueños impiden privatización del Monumento a la Madre en la capital

-A manera de tequió oaxaqueños limpian el parque y exigen la rehabilitación de los accesos.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca. -La mañana de este domingo 18 de julio, cientos de habitantes vecinos del emblemático monumento a la madre se dieron cita a lo que resultó un gran Tequio que reclama que se salven los 250 árboles que ahí viven, se rehabiliten los accesos al parque y que se impida cerrar el único pulmón de la zona.

El gobierno del estado pretende anexar el parque del Monumento a la madre, al proyecto sexenal de lo que será el nuevo centro cultural de Oaxaca y convertirlo en un estacionamiento, advirtieron.

El monumento fue rodeado por carreteras de 4 carriles lo que limitó los accesos para que los vecinos no puedan acceder al parque y ahora se pretende destruirlo para construir un estacionamiento, denunciaron.

Pero resultó que el parque no está abandonado, ambientalistas y vecinos de la zona han dado mantenimiento periódico y han sembrado distintos tipos de árboles, magueyes y plantas, lo que ha incrementado la población de árboles, testimonio de este trabajo de conservación es que es el único parque en la ciudad de Oaxaca que no está infestada de muérdago, relataron.

Están mal los del gobierno, explicó doña Ana Laura, ama de casa de 70 años, esos chamacos, los del gobierno, aquí van a topar con pared, no conocen Oaxaca, no saben que los de la Colonia Santa María nos sabemos organizar, mientras el profesor Esaú López habitante de la colonia López Mateos, explicó, en esta zona estamos acostumbrados a luchar, el monumento a la madre es lo único que nos dejaron después de que privatizaron la unidad deportiva del tecnológico, ahora nos mandan a hacer ejercicio al rio Atoyac, junto a las aguas negras.

Participaron más de 200 personas, de las colonias, Santa María, Linda Vista, Cuauhtémoc, Santa Rosa, Fraccionamiento Elsa, Benito Juárez, Adolfo López Mateos con la solidaridad de distintos Comvives de la ciudad, quienes tienen un plazo de 5 días hábiles para reclamar que tienen derecho sobre dicho parque de 6 mil metros cuadrados.

Que construyan lo que quieran, pero no en el monumento a la madre, al contrario, que lo rehabiliten, que lo iluminen, que tenga una torre de vigilancia, un acceso seguro que no nos exponga a ser atropellado por los miles de camiones que todos los días pasan por el lugar, detallaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario