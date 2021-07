Verano Extraordinario 2021 ofrece actividades lúdicas y de entretenimiento

-El IEEPO invita a las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a disfrutar desde sus hogares de la programación especial para el receso escolar.

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de julio de 2021.- Con el inicio del receso escolar en educación básica, a través de la televisión y medios tecnológicos se transmite el programa especial de reforzamiento “Verano Extraordinario 2021”, dirigido a las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria y que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), les invita a disfrutar desde sus hogares.

Producidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los contenidos pedagógicos, lúdicos, formativos y divertidos son una selección de programas principalmente de la lengua materna, español y matemáticas en educación Primaria; en tanto que para Secundaria, además de esas dos asignaturas se incorporaron contenidos de Ciencias, Tecnología, Historia, Formación Cívica y Ética y Geografía.

De esta manera, además de un sano entretenimiento, las y los alumnos pueden reforzar sus conocimientos, con el apoyo de los libros de texto gratuitos, herramienta fundamental en la enseñanza-aprendizaje.

La programación especial con aprendizajes esperados de “Verano Extraordinario 2021” se puede consultar por Facebook en Televisión Educativa Mx, así como el canal Ingenio TV en el 14.2 de televisión abierta y en los canales de cable que transmiten el programa “Aprende en Casa!, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Además de esta forma de entretenimiento, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, junto con sus padres y madres de familia pueden disfrutar de la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”, que difunde en español y en las diferentes lenguas originarias cuentos, historias, leyendas, música y tradiciones de las regiones.

Se transmite por Oaxaqueña radio 92.9 FM, los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 horas y con repetición los martes y jueves a las 16:30 horas y sábado a las 15:00 horas. También a través de Global 96.9 FM los sábados y domingos a las 8:30 horas.

