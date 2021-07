Emiten convocatoria para integrar nuevo Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca

-No podrán participar personas que militen o hayan militado en un partido político u ostentado un cargo público en los últimos cuatro años.

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de julio de 2021.- La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, emitió la convocatoria pública, para la selección de los cinco integrantes, hombres y mujeres que formarán parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, y al acuerdo 02 aprobado por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado de Oaxaca.

Los requisitos para las personas que aspiren a formar parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana (CPC) son entre otros: contar con un amplio prestigio, reputación, contribución y experiencia en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, estas serán características que se considerarán en las personas que aspiren a conformar el CPC.

En la convocatoria se especifica que no podrá participar la persona que haya sido registrada a algún cargo de elección popular, ni haber desempeñado cargo alguno en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Tampoco podrán participar personas que hayan desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en algún partido político durante los cuatro últimos años anteriores y no ser secretario de despacho o equivalente.

De igual manera, se negará la participación a quien haya ostentado el cargo de Fiscal General del Estado, de Fiscal Especial o de subsecretario o equivalente, Oficial Mayor en la administración Estatal, Consejero de la Judicatura, o concejal, a menos que se haya separado del cargo un año antes de su designación.

El registro de las postulaciones deberá realizarse en la página de internet https://comisionseleccioncpcoaxaca.com/

El registro de las postulaciones deberá realizarse en la página de internet https://comisionseleccioncpcoaxaca.com/

en un periodo del 17 al 29 de julio.

Posteriormente a la convocatoria, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, desarrollará la elección de las y los candidatos idóneos en un proceso de tres etapas que concluirán el 18 de agosto del presente año.

Es importante puntualizar que, por única ocasión las y los integrantes de dicho consejo, serán elegidos por perIodos diferentes de uno a cinco años.

Al término del proceso de selección se comunicarán los resultados al Congreso Local, para que posteriormente les realice la toma de protesta y entregue el nombramiento respectivo.

