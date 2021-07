Pide Murat a la federación regresar a semáforo amarillo, por aumento de casos covid.

-Llamó a las y los oaxaqueños a seguir con las medidas de prevención.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que solicitó al Consejo de Salubridad Federal, que el estado de Oaxaca regrese al color amarillo en este semáforo epidemiológico.

A través de un video, señaló que tomó la decisión de pedir que Oaxaca regrese al semáforo amarillo ante el aumento de casos de covid, principalmente en las regiones del Istmo y la Costa, con el objetivo de salvar y proteger a las familias oaxaqueñas.

Además pidió no bajar la guardia, especialmente en los jóvenes, que es el grupo que más ha resultado facetado en los últimos meses.

Reiteró seguir con las medidas como son el uso del cubrebocas, así como quedarse en casa y el distanciamiento social.

Durante los últimos meses, el estado de Oaxaca se mantuvo en semáforo verde, sin embargo en las últimas semanas los casos aumentaron considerablemente y prueba de esto es que ya suman 50, 949 casos positivos desde el inicio de la pandemia hasta este viernes y son ya 4, 024 defunciones, además de que en el corte de este viernes se confirmaron 265 casos distribuidos en 55 municipios.

