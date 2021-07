Continuará operativo en Centro Histórico para ordenar al comercio informal: Oswaldo García

En Sesión Ordinaria de Cabildo, las y los concejales aprobaron la comparecencia de directoras y directores a fin de que informen el estado que guarda la administración pública municipal, de cara al cierre del ejercicio de gobierno.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 16 de julio de 2021.- En la Sesión Ordinaria de Cabildo efectuada este viernes, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, informó que el operativo de seguridad para reordenar al comercio informal en las zonas del Zócalo, la Alameda de León y el Andador Turístico continuará de manera indefinida.

El edil capitalino reiteró que el despliegue de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Dirección de Gobierno, no se trató de un desalojo sino de una intervención para no permitir que, puestos de comercio en vía pública que no cuentan con permiso de la autoridad, se instalaran en el Centro Histórico.

Resaltó que el operativo se continúa realizando con estricto apego a los derechos humanos y, sobre todo, con la ley en la mano.

Oswaldo García Jarquín dio a conocer que derivado del operativo se instalaron mesas de trabajo para verificar quiénes de las y los comerciantes en la vía pública cuentan con un permiso y quiénes no.

“Desde abril, la organización 14 de Junio, con el pretexto de que no le resolvía el Gobierno del Estado sus peticiones, había empezado a instalar puestos y lo empezaron hacer otras organizaciones. Teníamos que poner un alto”, sostuvo.

El munícipe capitalino dejó claro que quienes integran la administración pública municipal seguirán trabajando con ahínco por el desarrollo y bienestar de la ciudad capital y de sus habitantes.

“Hay Presidente Municipal y Cabildo. Vamos a hacer nuestro trabajo y le vamos a entregar el municipio al Presidente Municipal Electo, Francisco Martínez Neri, de la mejor forma”, señaló en la Sesión Ordinaria de Cabildo.

“Esta es la mejor tierra del mundo y es mágica; estamos haciendo algo: vamos a poner orden de manera definitiva y, si tenemos que estar ahí estos cinco meses, lo vamos a hacer con la presencia de la Policía”, dijo al resaltar la importancia del apoyo y respaldo de las y los concejales.

Durante los trabajos deliberativos, se aprobó por mayoría –con las modificaciones expresadas por la regidora Mirna López Torres– el punto de acuerdo presentado por las y los concejales Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez, Indira Zurita Lara, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, Pavel López Gómez e Ismael Cruz Gaytán, mediante el cual propusieron que se realice una atenta solicitud al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en uso de sus facultades y atribuciones, a la brevedad convoque a una reunión de trabajo con el Cabildo de Oaxaca de Juárez para analizar y proponer acciones coordinadas con el fin de resolver la proliferación del comercio informal en las vías públicas de la ciudad.

Al respecto, el munícipe capitalino manifestó las razones por las que su voto fue en contra, sin embargo, mostró su plena disposición para asistir a dicha reunión una vez que se concrete. Resaltó la importancia de exponer no únicamente la problemática que representa el comercio informal sino ir también la búsqueda de mayores recursos que se apliquen a favor de la ciudad capital.

Respecto al operativo para poner orden al comerció en la vía pública, la regidora de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial y de Educación, Ciencia y Tecnología, Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez, reconoció y felicitó la decisión del edil capitalino. Además, especificó que el punto de acuerdo aprobado “abre caminos a soluciones consensuadas y dará a usted, presidente, el respaldo y la fuerza de su Cabildo, y al Gobierno del Estado el marco legal para encontrar salidas”.

En tanto, el regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en la Vía Pública, Luis Arturo Avalos Díaz Covarrubias, tras hacer un recuento del fenómeno del comercio informal en la capital, expuso que a través de este punto de acuerdo se pretende formar una unión colaborativa para crear oportunidades para reencausar las actividades en favor del desarrollo de la sociedad.

Al hacer uso de la palabra, la regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, detalló que el Gobierno Municipal no puede ser omiso ante aquellas personas que ejercen el comercio en la vía pública, sin embargo, subrayó que el derecho al espacio público, el orden y el derecho a la movilidad de otros, genera una necesidad de atención donde el Gobierno local requiere subsidiariamente de la concurrencia de otros órdenes de gobierno para encausar soluciones conjuntas e integrales.

Por su parte, la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández compartió que el fenómeno del comercio informal es añejo. “La sociedad ha cambiado, evoluciona, los problemas sociales crecen y se multiplican; tenemos que cuidar el Centro Histórico y respetar el derecho al trabajo; la ciudadanía espera mucho de nosotros”, señaló. Agregó la necesidad de entablar el diálogo con el Gobierno del Estado para abordar el tema, al tiempo de celebrar y felicitar el operativo implementado en el Centro Histórico.

Por otra parte, el concejal de Imagen, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Centro Histórico y Patrimonio Mundial, Pavel Renato López Gómez, dijo que para atender la problemática es importante involucrar al Gobierno del Estado, pero a su vez a instancias del Gobierno Federal, con el espíritu de fortalecer la institucionalidad del Cabildo y dar cauce institucional favorable a las peticiones de las y los involucrados.

En tanto, el regidor de Desarrollo Turístico y de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas, Luis Zárate Aragón, al mostrar su respaldo al punto de acuerdo, reconoció la fortaleza de la determinación tomada por el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, la cual consistió en enviar a la fuerza pública a las calles del Centro Histórico para la regulación del comercio informal.



En otro sentido, el regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento y de Modernización Administrativa y Servicios Ciudadanos, José Manuel Vásquez Córdova, externó su solidaridad a los grupos de seguridad que resguardan las vialidades en el corazón de la ciudad. “Mi solidaridad también con las y los servidores públicos que están interviniendo en las mesas de diálogo y que están haciendo un trabajo muy relevante a favor de nuestra ciudad”, citó.

Además, las y los integrantes de este órgano colegiado aprobaron, por unanimidad, el punto de acuerdo presentado por la regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, mediante el cual se ordena la comparecencia de las y los titulares de las direcciones y de las áreas del Ayuntamiento para que informen el estado que guarda la administración pública municipal, de cara al cierre del ejercicio de gobierno.

De acuerdo con lo aprobado, las comparecencias deberán realizarse de manera presencial en los términos dispuestos en los Lineamientos para la comparecencia de los directores y titulares de área de la administración pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, de acuerdo a un calendario establecido.

Se instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el calendario de comparecencias a las y los titulares de las áreas y a concejales, a fin de que dichas comparecencias puedan realizarse en tiempo y forma.

En los asuntos generales, las regidoras de Salud, Sanidad y Asistencia Social y de Bienestar Social y Población en Condición Vulnerable y de Juventud, Deporte y Recreación, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández y Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, respectivamente, coincidieron en hacer un llamado a la población para mantener las medidas y protocolos sanitarios ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, y a no bajar la guardia para evitar más casos de contagios en la incipiente tercera ola de la enfermedad.

