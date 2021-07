Con cursos, Barzón busca impulsar la economía familiar en Tuxtepec

-Los cursos son de deshidratado de frutas tropicales y mermeladas, de producción de hongos setas y huertos familiares.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, la Asociación Civil el Barzón, retomó los cursos que venía implementando desde años anteriores, pero que debido a la pandemia los tuvieron que suspender.

La Diputada Federal Graciela Zavaleta, dio a conocer que con estos cursos se busca que los ciudadanos que los tomen, tengan un sustento económico al poner en práctica lo aprendido y así se apoyen económicamente durante esta pandemia.

Explicó que ella apoya con lo necesario para que se realicen los cursos, el primero será de deshidratado de frutas tropicales y mermeladas, el siguiente será de producción de hongos setas y otros más de huertos familiares, y recalcó que no solo son en Tuxtepec si no en donde se los requiera.

Estos cursos se retomaron este sábado, pero pretenden que de manera constante se implementen para todos aquellos que quieran aprender, pero sobre todo que lo vean como una manera de tener ingresos.

Los cursos se están realizando en la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, y debido a la pandemia además de seguir con todas las medidas de sanidad, es mínimo el número de personas que se aceptaron, sin embargo debido a que hubo personas que no pudieron estar, esperan abrir nuevas fechas más adelante

