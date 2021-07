Comerciantes Establecidos de Oaxaca, piden al gobierno solucionar tema de ambulantes

-Aseguran que su agrupación siempre se ha mantenido con respeto, pero piden a las autoridades que intervengan.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado los integrantes de Comerciantes Establecidos de Oaxaca (CEO), solicitan al gobierno municipal de Oswaldo García Jarquín, así como al Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, que atienda el problema de los ambulantes.

Destacaron que su agrupación siempre se ha mantenido con respeto “Exigimos al municipio de Oaxaca de Juárez, encabezado por Oswaldo García Jarquín, busque una solución o alternativa de trabajo que beneficien a TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS, evitando la instalación de puestos en las calles aledañas al zócalo capitalino que obstaculizan el libre tránsito, se lee en el escrito.

Además piden al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa su intervención, ya que aseguran que es un problema que afecta a la sociedad, por lo que reiteran que deben de garantizar el libre tránsito en las calles afectadas.

Cabe hacer mención que este problema se agudizó este viernes cuando el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca, se instaló un operativo para evitar la instalación de los vendedores ambulantes tanto en el zócalo como en el andador turístico, sin embargo los vendedores aseguraron por pagaron entre 15 y 40 mil pesos para obtener sus permisos.

