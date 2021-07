Ambulantes de Oaxaca retan a autoridades, se instalan en calles aledañas

-Este viernes no los dejaron instalarse, pero hoy una vez más regresaron a las calles.

Dora Timoteo/ Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego del operativo que realizó la policía municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, para evitar la instalación de ambulantes en el zócalo capitalino y en el andador turístico, este sábado estos ambulantes se instalaron una vez más, pero fue en calles aledañas.

Los ambulantes, se instalaron en la segunda Calle de Flores Magón, y en sus puestos colocaron pancartas en las que se ven leyendas como “queremos trabajar”, como parte de una protesta en rechazo, a que les impidieron instalare este viernes, a pesar de que denunciaron que ellos pagaron a esta administración, por un permiso.

Este viernes, el gobierno municipal que encabeza Oswaldo García, instaló un operativo para evitar la instalación de los vendedores ambulantes tanto en el zócalo como en el andador turístico, sin embargo los vendedores, aseguraron que pagaron entre 15 y 40 mil pesos para obtener sus permisos.

Mientras tanto, los líderes de los ambulantes buscan un encuentro con la Secretaría General de Gobierno con la finalidad de darle una solución a este problema.

