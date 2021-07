Urge Congreso de Oaxaca atender al sector pecuario afectado por sequías

-La preocupación surge porque durante los meses de calor, en la temporada de verano, este rubro se ve afectado por la escasez de agua.

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 Julio de 2021.- La LXIV Legislatura local solicitó al Poder Ejecutivo del Estado y a la federación, generar de manera pronta mecanismos para atender complicaciones en el sector pecuario y agrícola de Oaxaca, durante las temporadas altas de calor y sequías relacionadas con el verano.

El llamado es para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado generen actividades y programas de atención dirigidos a los y las productoras agrícolas en los municipios afectados por la sequía en Oaxaca.

La preocupación surge porque durante los meses de calor, en la temporada de verano, este rubro se ve afectado por la escasez de agua, incendios, conflictos transfronterizos, agua de mala calidad, y el desabasto del líquido para la agricultura.

Para el Parlamento oaxaqueño, es preocupante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los y las productoras agrícolas y pecuarias, las cuales cada año tienen que prepararse para enfrentar las sequias en algunas zonas del Estado.

Con esta aprobación, la Diputación Local requirió a las instituciones públicas en mención, mayor atención a uno de los sectores sociales y productivos más importantes de Oaxaca.

