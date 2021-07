Registran los SSO aumento de ocupación hospitalaria y mil 354 personas cursando con COVID-19

-Tu participación es fundamental para disminuir los contagios, usa cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de julio de 2021. Al corte de este viernes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hacen un llamado a la población en general, para continuar con las medidas de mitigación y disminuir el número de casos por COVID-19, usando el cubrebocas en espacios públicos y cerrados, aplicar la sana distancia y el lavado de manos.

Y es que este día se ha registrado un aumento en la ocupación hospitalaria al pasar del 42.9% al 45.4%, así como 265 casos positivos y cinco decesos, que suman 50 mil 949 casos acumulados y cuatro mil 024 defunciones, hay mil 354 personas activas con la enfermedad.

Se han notificado 88 mil 616 casos, de los cuales 32 mil 504 han sido negativos, hay cinco mil 163 casos sospechosos, y 45 mil 571 se han recuperado.

Por Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales, contabiliza 33 mil 563 casos confirmados y mil 923 defunciones, Istmo cinco mil 446 casos confirmados y 792 fallecimientos, Tuxtepec tres mil 096 casos confirmados y 355 muertes, Costa dos mil 883 casos confirmados y 319 defunciones, Mixteca cuatro mil 157 y 409 fallecimientos, Sierra mil 804 casos confirmados y 226 muertes.

Los 265 casos nuevos de COVID-19, afectan a 55 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con 56, Ciudad Ixtepec y Salina Cruz 22 cada uno, Miahuatlán de Porfirio Díaz 13, Juchitán de Zaragoza 12, Santa María Huatulco 10, Asunción Ixtaltepec nueve, San Pedro Mixtepec ocho, Loma Bonita y Santa Lucía del Camino siete cada uno, el resto de seis a un solo caso.

De las cuatro mil 024 defunciones, dos mil 597 son hombres y mil 427 mujeres; los grupos de edad más afectados, son el de 65 y más años con mil 911, de 50 a 59 con 887, y de 60 a 64 con 577; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, hay un 45.4% global, seis hospitales están al 100% de ocupación, se reportan siete nuevos hospitalizados; hay 164 camas ocupadas de un total de 361 y disponibles 197.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales registra un 37.7%, Istmo 54.8%, Tuxtepec 79.3%, Costa 52.9%, Mixteca 25% y Sierra cero por ciento.

Finalmente, la institución dio a conocer que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como el Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y ante cualquier emergencia marcar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario