Logramos aprehender y presentar ante Juez a probable agresor sexual infantil; delito cometido en Oaxaca de Juárez: Fiscalía General

-El presunto imputado agredió a su victima, una menor de 10 años en Santa Rosa Panzacola y fue detenido en los Valles Centrales.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de julio de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró aprehender a la persona del sexo masculino identificada como L. C. G., probable responsable del delito de abuso sexual infantil agravado, en contra de una niña de 10 años, cometido en febrero de 2020, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la carpeta de investigación 7407/FMUJ/UDNA/2020, el 23 de febrero de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, el imputado probablemente agredió de manera sexual a la víctima cuando se encontraban en un domicilio ubicado en inmediaciones de la agencia de Santa Rosa Panzacola de la capital oaxaqueña.

Ante este hecho y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género-, logrando identificar, aprehender y presentar ante el Juez de Control al probable responsable.

En audiencia, el imputado solicitó ampliación del término constitucional, mismo que fenece el próximo 20 de julio de 2021, quedando en tanto en prisión preventiva de manera provisional.

La defensa de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales representa un compromiso ineludible para la Fiscalía General, aplicando todo el rigor de la Ley a quienes atenten en su contra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario