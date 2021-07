Inicia a partir del 19 de julio pago de bono a jubilado para extrabajadores de educación básica

-Se realizará con estricto apego a las medidas sanitarias y cuidados a la salud y vida de las y los beneficiarios.



Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de julio de 2021.- Con estricto apego a las medidas sanitarias y protocolos establecidos por las autoridades de Salud, a partir del próximo lunes 19 de julio se iniciará el pago del bono a jubilado para extrabajadores de educación básica, como se ha realizado en los últimos años en cumplimiento al compromiso establecido con este sector del magisterio que contribuyó con su labor a la formación académica de generaciones.

Ante la situación actual por la pandemia del COVID-19 y con el cuidado de las personas adultas mayores, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa que las y los beneficiados, tanto en Valles Centrales como en otras regiones del estado, podrán acudir de manera voluntaria a realizar el trámite conforme a un calendario por orden alfabético.

Para quienes decidan hacerlo posteriormente, la autoridad educativa abrirá periodo especial con el objetivo de llevar a cabo la entrega de las órdenes de pago pendientes.

A maestras y maestros jubilados de la región de los Valles Centrales, la pagaduría ubicada en San Felipe del Agua dará atención de 9:00 a 14:00 horas en orden alfabético correspondiente a las primeras letras del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); iniciando con los apellidos con letra AA-AI, el 19 de julio; la letra AO-AU el 20 de julio; la letra B el 21, CA-CAR el 22 de julio; CAS-CUB el 26 de julio y las letras CUC-CUZ el día lunes 27.

Las personas con apellidos con las letras D y E el 28 de julio; la F el 29 de julio; las letras GA-GAQ están programadas el 30 de julio; GAR-GOP el 2 de agosto y GOQ-GUZ el 3 de agosto. HA-HEQ deberán acudir en 4 de agosto; HER-HUS el 5 de agosto; I, J y K el 9 de agosto; LA-LOJ el 10 de agosto; LOL-LX el 11 de agosto y MA-MAN el 12 de agosto.

Los apellidos con las tres primeras letras MAO-MEL, del RFC, les corresponde el 23 de agosto; a la MEM-MUT, el 24 de agosto; a la N y O el 25 de agosto; PAA-PEP el 26 de agosto; PEQ-PUC el 30 de agosto y Q-RA el 31 de agosto.

Mientras que a las letras RE-RO le corresponderá el 1 de septiembre; RU el 2 de septiembre; SA-SAL el 6 de septiembre; SAM-SE el 7 de septiembre; SI y T el 8 de septiembre; U y VA el 9 de septiembre y VE y Z el 13 de septiembre.

En lo que respecta a las regiones del Istmo de Tehuantepec, Cañada, Mixteca, Costa y Papaloapan, la entrega del bono a los jubilados será de la misma forma, en orden alfabético, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para mayores detalles sobre horarios y fechas, se puede consultar la página institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo.

Asimismo, el IEEPO exhorta al sector de jubilados tomar las recomendaciones necesarias y seguir los protocolos sanitarios, así como evitar acudir a los bancos en las horas de mayor afluencia de personas.

