Unión de Redes Juveniles y Estudiantiles de Oaxaca, pide a UABJO ampliar matrícula

-Denunciaron que de 14 mil aspirantes, solo aceptaron a poco más de 3 mil estudiantes.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Unión de Redes Juveniles y Estudiantiles de Oaxaca (URJE), pide a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) que se amplíe la matrícula de estudiantes, ya que de los 14 mil aspirantes que presentaron el examen de audición, solo fueron aceptados poco más de 3 mil.

Dijeron que esta situación es lamentable, ya que muchos de los que no fueron aceptados, no es porque hayan reprobado el examen de admisión, sino por la falta de espacios en la máxima casa de estudios de la entidad, por ello hicieron el llamado a estos jóvenes para que se acerquen a ellos y se hagan valer sus derechos.

En conferencia de prensa dieron a conocer las peticiones que presentaron a las autoridades universitarias, siendo la primera de ellas la exigencia al Rector de ampliar la matrícula, cancelar el examen único de admisión, ya que solo es un filtro para entrar a la universidad.

A las autoridades federales y estatales pidieron que se le dé mayor subsidio a la UABJO, para garantizar el derecho a la educación superior, para que de esta manera haya un mayor nivel académico para los estudiantes oaxaqueños.

