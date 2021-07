Servir a Oaxaca siempre será un placer y un honor: Susana Harp

-La Senadora dijo que actualmente se está enfocando en realizar gestiones y acompañamientos con autoridades municipales de la entidad.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Al cuestionar a la Senadora de la República Susana Harp sobre la publicación de una encuesta en la que sale arriba en las preferencias para ser la candidata de Morena en la elección del 2022, respondió que no sabe de dónde salió esa encuesta, aunque afirmó que servir a Oaxaca siempre será un placer y un honor.

Y es que en días pasados se publicó una encuesta en la que se miden tanto a Salomón Jara como a Susana Harp contra los posibles candidatos de otros partidos políticos, ambos ganarían la elección de acuerdo a los datos revelados, sin embargo Susana Harp tuvo una mayor intención del voto sobre su compañero en el Senado Salomón Jara.

Señaló que las mujeres han ido logrando varios espacios en cargos de toma de decisiones, indicó que en varias comunidades de Oaxaca, las mujeres tienen una actividad preponderante, aún en aquellas que se rigen por el sistema de usos y costumbres.

La Senadora dijo que actualmente se está enfocando en realizar gestiones y acompañamientos con autoridades municipales de la entidad que se acercan a ella para resolver algunos temas de sus localidades, asimismo indicó que espera poder rendir su tercer informe de actividades legislativas de manera presencial, siempre y cuando hayan las condiciones necesarias.

