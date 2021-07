Seguirán insistiendo para aterrizar recursos al rastro TIF en Tuxtepec

-Acudirán a la SEDAPA, para solicitar una vez más 19 millones de pesos que se necesitan.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Servicios Básicos José Humberto Villamil Azamar, dio a conocer que seguirán insistiendo en recursos para que el rastro Tipo Inspección Federal (TIF), opere al 100%, por lo que no descartan tocar puertas una vez más.

Dijo que no quitan el dinero del renglón desde el año 2019, en donde anunció una inversión, y que por la pandemia ya no se pudo insistir en el recurso, pero no descartó que en próximos días busque al Secretario de SEDAPA Gabriel Cué Navarro para tocar este asunto, y así se aplique el recurso necesario para que funcione.

Señaló que el presupuesto que se tenía en diciembre del 2019 era de aproximadamente 19 millones de pesos, por lo que seguirán insistiendo para que se logre tener el recurso, pero además en caso de que no se logre obtener el dinero, estarán dejándolo en manos de la próxima administración “de no encontrar algún apoyo, vamos a dejarlo dentro de los asuntos que se tiene que encaminar para la nueva administración”.

Aseguró que el rastro ha seguido funcionando, pero no como se debe ya que fue construido para sacrificar a 100 animales, y solo matan entre 8 y 10.

